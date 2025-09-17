BM Gazze’de soykırım var dedi! Dünya liderlerine müdahale çağrısı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) dahil Gazze kentinde faaliyet gösteren 22 büyük insani yardım kuruluşlarının temsilcileri, Gazze'de yaşananlara ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "BM komisyonunun ilk kez soykırım yapıldığı sonucuna varmasının ardından dünya liderlerini acilen müdahale etmeye çağırıyoruz. Dünya liderleri gelecek hafta BM'de bir araya gelirken, tüm üye devletleri, BM'nin 80 yıl önce kendisine verilen yetkiye uygun hareket etmeye çağırıyoruz." denildi.

Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir felaket olduğuna işaret edilen açıklamada, Gazze'deki gelinen insanlık dışı durumun kabul edilemeyeceğine vurgu yapıldı.

"KITLIK İLAN EDİLDİ VE YAYILIYOR"

Gazze halkının korkunç ölümlerine ve acılarına doğrudan tanık olunduğu belirtilen açıklamada, şu görüşler paylaşıldı:

"Uyarılarımız dikkate alınmadı ve binlerce hayat hala tehlikede. İsrail hükümetinin, yaklaşık 1 milyon kişinin, yaşadığı Gazze kentinden toplu olarak yerinden edilmesini emrettiği şu günlerde, harekete geçilmezse Gazze'nin tarihinde daha da ölümcül bir dönemin eşiğindeyiz. Gazze kasıtlı olarak yaşanmaz hale getirildi. 20 binden fazlası çocuk olmak üzere yaklaşık 65 bin Filistinli öldürüldü. Binlercesi ise kayıp ve Gazze'nin bir zamanlar hareketli olan sokakları, yerini alan molozların altında gömülü."

Açıklamada, Gazze'nin 2,1 milyonluk nüfusunun 10'da 9'unun, insan yaşamını sürdüremeyecek kadar küçülen toprak parçalarına zorla yerleştirildiğine dikkat çekildi.

Gazze'de yarım milyondan fazla kişinin açlık çektiğinin altı çizilen açıklamada, "Kıtlık ilan edildi ve yayılıyor. Açlık ve fiziksel yoksunluk, insanların her gün ölmesi anlamına geliyor. BM üyesi ülkeler bu yasal yükümlülükleri isteğe bağlı olarak görmeye devam ederse, yalnızca suç ortaklığı yapmakla kalmaz aynı zamanda gelecek için tehlikeli bir emsal oluşturur. Tarih şüphesiz bu anı yargılayacaktır." ifadelerine yer verildi.

BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, dün İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına ilişkin raporunu paylaşarak, tüm ülkeleri bunu durdurma yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırmıştı.