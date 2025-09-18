AB, İsrail’e uygulanacak yeni yaptırımları açıkladı

AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu, teklifinin üye ülkeler tarafından kabul edilmesi halinde İsrail'in AB'ye ihracatının yüzde 37'sinin yeni gümrük vergilerinden etkileneceğini ve ikili iş birliği kapsamında toplamda yaklaşık 15,5 milyon euronun dondurulacağını bildirdi. AB Komisyonundan üst düzey bir yetkili, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail'e karşı geçen hafta duyurduğu yaptırım teklifi ile Komisyonun keseceği desteğin detaylarıyla ilgili bilgi verdi. İsrail'in Abraham Anlaşmaları çerçevesinde bölgesel entegrasyonunu destekleyen projelerin finanse edildiği "bölgesel tesis"in de askıya alınacağını duyuran yetkili, "İsrail'e yönelik 2025 yılı için tahsisat yaklaşık 6 milyon euro. Henüz üye devletlerin onayına sunulmadı. Bu da askıya alınacak. Ayrıca geçmiş yıllarda başlatılan projeler için de hiçbir adım atılmayacak" dedi.