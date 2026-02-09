‘İran-ABD görüşmeleri ileri doğru atılmış bir adımdır’

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yapılan görüşmenin ileriye doğru atılmış bir adım olduğunu belirtti. Sosyal medyasında paylaşımın yapan Pezeşkiyan, ülkesi ile ABD'nin Umman'daki müzakerelerini değerlendirdi. İran Cumhurbaşkanı, "Bölgede dost hükümetlerin girişimleriyle gerçekleştirilen İran-ABD görüşmeleri ileriye doğru atılmış bir adımdır. Ayrıca nükleer konudaki yaklaşımımız, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nda (NPT) yer alan açık haklara dayanmaktadır. İran milleti her zaman saygıya saygıyla karşılık vermiştir ancak güç dilini kabul etmez" ifadelerini kullandı.