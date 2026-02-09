İZMİR'İN NÜFUSU KAÇ OLDU? İŞTE TÜİK VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nüfus verilerini açıkladı.Türkiye'de ikamet eden nüfusun, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 427 bin 244 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişi olduğunu açıkladı.

İZMİR'İN NÜFUSU KAÇ OLDU?

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre İzmir nüfusu 2024 yılına göre 10 bin 943 kişi artarak 4 milyon 504 bin 185 kişi oldu.

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53 kişi oldu.

Türkiye nüfusunun %18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 910 bin 320 kişi ile Ankara, 4 milyon 504 bin 185 kişi ile İzmir, 3 milyon 263 bin 11 kişi ile Bursa ve 2 milyon 777 bin 677 kişi ile Antalya izledi.

İZMİR'DE KADINLAR ERKEKLERDEN FAZLA

İzmir'de erkek nüfusun oranı yüzde 49,5 ile 2 milyon 227 bin 738 kişi, kadın nüfusun oranı ise yüzde 50,5 ile 2 milyon 276 bin 447 kişi olarak gerçekleşti.

İZMİR'DE NÜFUS ARTIŞ HIZI AZALDI

Ülkemizde yıllık nüfus artış hızı 2024 yılında binde 3,4 iken, 2025 yılında binde 5,0 oldu. İzmir'de ise 2024 yılı için binde 3,1 olan yıllık nüfus artış hızı 2025 yılı için binde 2,4'e geriledi.