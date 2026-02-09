İZMİR'İN NÜFUSU KAÇ OLDU? İŞTE TÜİK VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nüfus verilerini açıkladı.Türkiye'de ikamet eden nüfusun, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 427 bin 244 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişi olduğunu açıkladı.
İZMİR'İN NÜFUSU KAÇ OLDU?
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre İzmir nüfusu 2024 yılına göre 10 bin 943 kişi artarak 4 milyon 504 bin 185 kişi oldu.
İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53 kişi oldu.
Türkiye nüfusunun %18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 910 bin 320 kişi ile Ankara, 4 milyon 504 bin 185 kişi ile İzmir, 3 milyon 263 bin 11 kişi ile Bursa ve 2 milyon 777 bin 677 kişi ile Antalya izledi.
İZMİR'DE KADINLAR ERKEKLERDEN FAZLA
İzmir'de erkek nüfusun oranı yüzde 49,5 ile 2 milyon 227 bin 738 kişi, kadın nüfusun oranı ise yüzde 50,5 ile 2 milyon 276 bin 447 kişi olarak gerçekleşti.
İZMİR'DE NÜFUS ARTIŞ HIZI AZALDI
Ülkemizde yıllık nüfus artış hızı 2024 yılında binde 3,4 iken, 2025 yılında binde 5,0 oldu. İzmir'de ise 2024 yılı için binde 3,1 olan yıllık nüfus artış hızı 2025 yılı için binde 2,4'e geriledi.
İZMİR'DE YABANCI NÜFUS ARTTI
ADNKS sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 38 bin 968 kişi artarak 1 milyon 519 bin 515 kişi oldu. Bu nüfusun %49,3'ünü erkekler, %50,7'sini kadınlar oluşturdu.
İzmir'de ise ikamet eden yabancı nüfus 2024 yılında 39 bin 551 kişiyken 2025 yılında 3 bin 411 kişi artarak 42 bin 962 kişi oldu. İzmir'de ikamet eden yabancı nüfusun %42,7'sini erkekler, %57'3 ünü kadınlar oluşturdu.
İZMİR NÜFUSUNUN ORTANCA YAŞI ARTTI
Türkiye'de 2024 yılında 34,4 olan ortanca yaş, 2025 yılında 34,9'a yükseldi. İzmir'de ise 2024 yılında 39,0 olan ortanca yaş 2025 yılında 39,5'e yükseldi.
Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 44,0 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip il olduğu görüldü. Sinop'u, 43,5 ile Giresun izledi. Diğer yandan 21,8 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı, 23,3 ile Şırnak ve 25,0 ile Siirt takip etti.
İZMİR NÜFUS YOĞUNLUĞU EN FAZLA OLAN 4. İL OLDU
İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 943 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz oldu. İstanbul'u 633 kişi ile Kocaeli ve 395 kişi ile en küçük yüz ölçümüne sahip il olan Yalova izledi. İzmir 376 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek 4. il oldu.
Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 19 kişi ile Ardahan ve 21 kişi ile Erzincan ve Gümüşhane izledi. Diğer yandan yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu ise 59 olarak gerçekleşti.
NÜFUSU EN YÜKSEK İLÇE BUCA OLDU
İzmir'de nüfusu en yüksek ilçe 520 bin 941 ile Buca olurken, Buca'yı 467 bin 572 ile Karabağlar,452 bin 479 ile Bornova ve 339 bin 624 ile Karşıyaka izledi. Nüfusu en düşük ilçe ise 11 bin 904 ile Beydağ oldu.