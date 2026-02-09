Küba’da yakıt krizi: Oteller kapanmaya başladı

KÜBA'DA uzun süredir devam eden yakıt krizi nedeniyle bazı oteller kapatılmaya başlandı, bu tesislerde konaklayan turistler ise başka otellere nakledildi. Küba Başbakan Yardımcısı Oscar Perez-Olivia, enerji tüketimini azaltmak, turistik tesisleri daha verimli kullanmak ve devam eden turizm sezonundan azami ölçüde yararlanmak amacıyla bir plan hazırlandığını söyledi. Özel şirketlerin kendi yakıtlarını ithal edebilmesi için prosedürlerin kolaylaştırılacağını belirten Perez-Olivia, bazı bankaların çalışma saatlerinin yeniden düzenleneceğini, Havana Uluslararası Kitap Fuarı gibi kültürel etkinliklerin ise ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini ifade etti. Ulaştırma Bakanı Eduardo Rodriguez, yaptığı açıklamada iç ve dış hat uçuşlarının devam edeceğini, havaalanları ile limanların faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti.