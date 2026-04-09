Nükleer savaş riskinden 10 maddelik ateşkese Nükleer savaş riskinden 10 maddelik ateşkese ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a açtığı savaş, 40'ıncı gününde ateşkes kararıyla geçici olarak sonlandı. ABD Başkanı Trump'ın korkunç tehditlerinin ardından 'nükleer silah kullanacak' iddiaları tüm dünyayı panikletse de, günün sonunda 10 maddelik bir ateşkes anlaşması ortaya çıktı. Başta Türkiye olmak üzere ülkeler, ateşkesi memnuniyetle karşıladı.









28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in, İran'ı vurmasıyla başlayan savaş, dün geçici olarak sona erdi. İran'ın misillemeleri ile Körfez'i yangın yerine çeviren savaşa ABD ve İsrail daha fazla devam edemedi ve barış masasına oturma kararını açıkladı. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın ilk gününden bu yana iç ve dış politikada zora düştüğü gözlemledi. SIK SIK ATEŞKESE ZORLADI Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak'ta bulunan ABD üsleri ile İsrail, İran füzelerinin hedefi olmuştu. Büyük çaplı yıkım getiren savaş, İran'ın Hürmüz'ü kapatması ile ekonomiye de yansıdı. Dünya enerji kriziyle baş başa kalırken, birçok ülkede akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluştu, fiyatlar tarihi zirveler yaptı. Oluşan ekonomik krizi bitirmek için ABD Başkanı Donald Trump, sık sık İran'ı tehdit ederek ateşkese zorladı.

NÜKLEER KORKUSU VARDI Ateşkes için İran'a Türkiye saati ile 8 Nisan gece 03.00'e kadar süre tanıyan Trump, bu süre zarfında tehditlerini her saat yaptığı paylaşımlar ve verdiği demeçlerle artırdı. Trump, tehditlerinin çıtasını 7 Nisan sabahı zirveye taşıdı ve İran medeniyetini yok edeceğini söyledi. Bu tehdit tüm dünyada nükleer silah kullanılacağı yönünde algılandı ve büyük bir tedirginliğe neden oldu. Uzak Doğu'dan Avrupa'ya, Latin Amerika'dan Afrika'ya birçok ülke ve liderden nükleer uyarıları geldi. Donald Trump, bu tehdidinden sadece 10 saat 26 dakika sonra İran ile ateşkes anlaşmasını duyurdu. Dünyanın diken üstünde geçirdiği bu sürede Trump'ın dönüşümüne ABD basınında da dikkat çekildi. Trump, büyük tehdidinden sonra dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yönetici telefonlarını yanıtladı. Avrupalı yöneticiler, Trump ile görüştü ve geri adım atacağına ikna oldular. Bir yandan Trump'ı ikna seferberliği başlarken İran'da da hazırlık başladı. İRANLILAR NÖBET TUTTU Halk, köprü ve enerji tesislerinde nöbete başladı, elektrik ve gaz kesintilerine karşı önlem aldı. İran müzakerecileri ise bu tehditten sonra ABD'li temsilcilerle doğrudan iletişimi kesti. İsrail'de İran misillemeleri nedeniyle sirenler çalarken Trump'ın İran medeniyetini yok etme tehdidi burada bile tam olarak karşılık görmedi. Bu sırada ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, İran'a yapılacak saldırıda hedef listesini hazırladı. Bir yandan da gece boyunca ABD bombardımanı devam etti. Trump'ın tehditleri kendi seçmeni ve medya camiasında da panik yarattı. İran'ın sivil altyapısını vurma, nükleer bomba kullanma gibi seçenekleri eleştiren Trump yanlısı yorumcular, tehdidin boyutu karşısında geri adım attı. Gece boyunca yapılan yayınlarda, Trump'un son çıkışına karşı argümanlar ortaya atıldı. Tüm dünya gerilim içinde Trump'ın işaret ettiği saati beklerken, Avrupa'dan dikkat çekici bir ses yükseldi. Trump'ın en yakın Avrupalı müttefiklerinden biri olan İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni, yaptığı açıklamada "Bir rejimin sorumlulukları ile milyonlarca sıradan vatandaşın kaderi arasında net bir ayrım yapmak çok önemlidir." ifadelerini kullandı. Trump'ın sivil hedeflere saldırmasının "büyük bir hata" olacağını söyleyen düzinelerce Demokrat, Trump'ın Anayasanın 25. ek maddesi veya başka yollarla görevden alınmasını istedi. Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif de, Trump'ı ültimatomunu iki hafta daha uzatmaya ve ABD-İran ateşkesini desteklemeye çağırdı ve karşılığında Tahran'ı da iyi niyet göstergesi olarak Hürmüz Boğazı'nı aynı süre için yeniden açmaya davet etti.