Hürmüz’de günde 15 gemiye izin verilecek

İRAN ile ABD arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından gözler Hürmüz Boğazı'na çevrildi. Rus basınına göre; Pakistan'ın başkenti yarın İslamabad'da yapılacak görüşmeler öncesinde konuşan üst düzey İranlı yetkili, ateşkes anlaşması kapsamında Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere sınırlama getirildiğini söyledi. Yetkili, "Mevcut ateşkes çerçevesinde günde en fazla 15 geminin geçişine izin verilecek" dedi. Yetkili, bu geçişlerin İran'ın onayına ve belirli bir protokolün uygulanmasına bağlı olduğunu, yeni düzenlemenin İran Devrim Muhafızları denetiminde yürütüleceğini ve bölge ülkelerine resmi olarak bildirildiğini söyledi.