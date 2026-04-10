CHP’ye çifte operasyon! Yolsuzluk, rüşvet bitmek bilmiyor...

'Bankamatikçi' olduğu belirlenen şüpheli Aslıhan Aksoy'un yanı sıra SGK uzmanlık raporunda sorumluluğu bulunan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü V.İ.A, belediye şirketinin İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ifadeye çağrıldı. İzmir Emniyeti'ne ifade için gelen 4 isim 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik suçlamaları ile gözaltına alındı. Müfettişlerin ayrıca, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın bir süre belediye şirketinde yer aldığını, eşi Sezen Yılmaz'ın da 4 ay boyunca Bornova Belediyesi'nde 'Bankamatikçi' olarak çalıştığını tespit ettiği öğrenildi. Uşak'taki olayların patlak vermesinin ardından 21 Mart'ta Aslıhan Aksoy ile Sezen Yılmaz'ın işene son verildiği de ortaya çıktı. Öte yandan CHP'li Bornova Belediyesi'ndeki bankamatikçi skandalının ardından Buca ve Çiğli Belediyesi şirketlerinde de SGK müfettişlerinin inceleme başlattığı öğrenildi.



KOOPERATİFLE BAĞLANTILI

Aynı gün ikinci operasyon ise İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZBETON aracılığıyla yürütülen kentsel dönüşüm projelerindeki usulsüzlük iddiaları sonrası başlatılan soruşturma ile ilgili oldu. Geçmişte belediyenin Gaziemir ve Çiğli'deki kentsel dönüşüm projelerinde hem üye hem de yönetici olarak yer alan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da aralarında bulunduğu toplam 10 kişi hakkında 'Zimmet', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik ve denetim görevinin ihmali' suçlamalarıyla yakalama kararı çıktı. 1 kişinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, 9 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Erkol, soruşturma konusu S.S. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi'nde 16 Ocak 2022- 28 Haziran 2024 tarihleri arasında yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Bu itibarla Erkol'un, dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Serdar Deniz, Pakize Kavak ve Emre Pınar Kılıç gibi isimlerle birlikte, kooperatif ve inşaat sürecinde alınan kararlarda yer aldığı değerlendiriliyor. Ayrıca Erkol'un oğlu Fırat Erkol'un da bu kooperatiflerden alınan ihalelerde adı geçen Ares Yapı firmasının ortağı olduğu belirtiliyor.