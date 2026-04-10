CHP’ye çifte operasyon! Yolsuzluk, rüşvet bitmek bilmiyor...

İzmir CHP'ye dün yapılan iki operasyon deprem etkisi yarattı. Son dönemde ismi CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın Kocaeli'nde yaşayan sevgilisi Aslıhan Aksoy'u 'Bankamatikçi' olarak işe alması ile gündeme gelen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve 3 belediye çalışanı 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlaması ile gözaltına alındı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZBETON'da taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası ile yürütülen soruşturmada da 'Zimmet', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Denetim görevinin ihmali' suçlamaları ile birden fazla kooperatifte üyelik ve yöneticilik yapan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da aralarında bulunduğu 9 kişi yakalandı. 'Sahte sigortalı' ve 'Bankamatikçi personel' iddiaları ile ilgili CHP'li Çiğli ile Buca Belediyesi şirketlerinde de incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
MÜFETTİŞLER TESPİT ETTİ
"CHP'ye çifte operasyon" olarak gündeme bomba gibi düşen operasyonun ilk ayağı Bornova Belediyesi'ne yönelik gerçekleşti. Yalım'ın ikinci sevgilisi olduğu öne sürülen Aslıhan Aksoy'un 22 Eylül 2025'te Bornova Belediyesi'nde Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi olarak SGK kaydının bulunduğu ancak fiilen görev yapmadığı tespit edildi.
'Bankamatikçi' olduğu belirlenen şüpheli Aslıhan Aksoy'un yanı sıra SGK uzmanlık raporunda sorumluluğu bulunan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü V.İ.A, belediye şirketinin İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ifadeye çağrıldı. İzmir Emniyeti'ne ifade için gelen 4 isim 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik suçlamaları ile gözaltına alındı. Müfettişlerin ayrıca, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın bir süre belediye şirketinde yer aldığını, eşi Sezen Yılmaz'ın da 4 ay boyunca Bornova Belediyesi'nde 'Bankamatikçi' olarak çalıştığını tespit ettiği öğrenildi. Uşak'taki olayların patlak vermesinin ardından 21 Mart'ta Aslıhan Aksoy ile Sezen Yılmaz'ın işene son verildiği de ortaya çıktı. Öte yandan CHP'li Bornova Belediyesi'ndeki bankamatikçi skandalının ardından Buca ve Çiğli Belediyesi şirketlerinde de SGK müfettişlerinin inceleme başlattığı öğrenildi.
KOOPERATİFLE BAĞLANTILI
Aynı gün ikinci operasyon ise İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZBETON aracılığıyla yürütülen kentsel dönüşüm projelerindeki usulsüzlük iddiaları sonrası başlatılan soruşturma ile ilgili oldu. Geçmişte belediyenin Gaziemir ve Çiğli'deki kentsel dönüşüm projelerinde hem üye hem de yönetici olarak yer alan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da aralarında bulunduğu toplam 10 kişi hakkında 'Zimmet', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik ve denetim görevinin ihmali' suçlamalarıyla yakalama kararı çıktı. 1 kişinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, 9 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Erkol, soruşturma konusu S.S. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi'nde 16 Ocak 2022- 28 Haziran 2024 tarihleri arasında yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Bu itibarla Erkol'un, dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Serdar Deniz, Pakize Kavak ve Emre Pınar Kılıç gibi isimlerle birlikte, kooperatif ve inşaat sürecinde alınan kararlarda yer aldığı değerlendiriliyor. Ayrıca Erkol'un oğlu Fırat Erkol'un da bu kooperatiflerden alınan ihalelerde adı geçen Ares Yapı firmasının ortağı olduğu belirtiliyor.