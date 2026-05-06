Donald Trump Powell’ı çöpe attı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Faiz oranları çok yüksek" diyerek FED Başkanı Jerome Powell'ı çöpe attığı bir görsel paylaştı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ı hedef almaya devam ediyor. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken bir görsel kullandı. Yapay zeka ile hazırlanan ve Powell'ı çöpe attığı görselin açıklamasına Trump, "Çok geç. Amerika için bir felaket! Faiz oranları çok yüksek" diye yazdı. Trump, Powell'ın yüksek faiz politikasını beğenmiyor ve bunu her fırsatta dile getiriyor. Trump, ABD Başkanı olmadan önce de defalarca kez Powell'ı hedef almıştı. İkili arasındaki gerginlik, uzun süredir devam ediyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden çatışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, savaşın birkaç hafta daha sürebileceğini belirtirken, ABD güçlerinin bölgede İran'a ait 8 sürat teknesini hedef aldığını duyurdu. Trump, İran'a yönelik operasyonların henüz tamamlanmadığını ifade ederek, çatışmaların "iki ila üç hafta daha sürebileceğini" dile getirdi. Daha önce de benzer süreler veren Trump'ın, savaşın süresine ilişkin farklı açıklamalar yaptığına dikkat çekiliyor.