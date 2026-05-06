İmamoğlu davasında kritik duruşma: Para trafiği için “sadece getir götür yaptı' savunması!

Firari sanık Murat Gülibrahimoğlu 'nun çalışanı olan tutuklu sanık Ahmet Güldü savunmasında, ilgili şirkette 10 yıl çalıştığını, ofis boy olarak görev yaptığını belirtti.

"BU GÖREVLERİ MÜDÜRLERDEN ALIRDIM"

Şirkette fatura yatırdığını, bankalara gittiğini ve bunları kendi inisiyatifiyle değil, görevi gereği yaptığını kaydeden Güldü, "Bu işleri talimatla yapardım, yaptığım işe göre aldığım talimatlar değişirdi. Bu görevleri müdürlerden alırdım." dedi.

Görevinin kendisine verilen idari işleri yerine getirmek olduğunu savunan Güldü, iddianamede yer alan Cebeci Maden Sahası'yla ilgili bir görevinin olmadığını, hafriyat işinden de anlamadığını öne sürdü.

Güldü, şirketten aldığı vekaletnameyle görevi gereği çalıştığını savunarak, "Savcılığa parayı nasıl çektiğimi, nereye yatırdığımı detaylı şekilde anlattım. Eski patronum Murat Gülibrahimoğlu ile yurt dışına çıkmadan önce görüştüğümü de söyledim. Murat Bey'in çektiğim paraları ne amaçla kullandığını da bilmiyorum. Para çekme işinin benim için getir götür işlerinden farkı yoktu. Çektiğim ve yatırdığım paraların toplam tutarını bilmem mümkün değildir." beyanında bulundu.

Gülibrahimoğlu ile arasında işveren ve işçi ilişkisinin bulunduğunu aktaran Güldü, çalışan olduğunu, Gülibrahimoğlu'nun da örgüt üyesi olduğunu fark etmesinin mümkün olmadığını öne sürdü.