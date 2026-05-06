Hantavirüs vakaları gemiyi durdurdu

İSPANYA'NIN, Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden ve yolcular arasında hantavirüs vakasından 3 kişinin hayatını kaybettiği lüks yolcu gemisi MV Hondius'un Kanarya Adaları'na demirlemesine izin vereceği bildirildi. İspanya'da Kanarya Adaları Valisi Anselmo Pestana, basına yaptığı açıklamada, 3'ünün yaşamını yitirdiği 7 hantavirüs vakasının tespit edildiği, 170 yolcu ve 70 mürettebatın bulunduğu Hollanda bayraklı yolcu gemisinin, Dünya Sağlık Örgütünün tavsiyesiyle Kanarya Adaları'na gelmesine müsaade edeceklerini duyurdu. Pestana, gemide İspanyol yolcuların da bulunduğunu, yardım edilmesinin "insani zorunluluk" olduğunu belirterek, Kanarya Adaları'ndaki sağlık sisteminin hazırlıklı olduğunu söyledi. Pestana, "Sakin kalalım ve sağlık sistemimize güvenelim. Her şey Dünya Sağlık Örgütünün rehberliğinde yapılacak" dedi. Dünya Sağlık Örgütü Salgın ve Pandemi Hastalıklarını Önleme Birimi Direktörü Maria Van Kerkhove, bugün yaptığı açıklamada, "Gemiyi teslim alacak olan İspanyol yetkililerle birlikte çalışıyoru" demişti.