YUNANİSTAN'DAKİ "March to Gaza Greece" isimli aktivist grubun organizatörlerinden Antonis Faras, İsrail ordusunun, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan Küresel Sumud Filosu teknelerine saldırmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, müdahalenin ardından Yunanistan'ın İsrail ile "sistematik işbirliği" içinde olduğunun görüldüğünü ve bu durumun son bulması gerektiğini ifade etti. Girit açıklarında alıkonulan aktivistlerin Yunan Sahil Güvenliğinin desteğiyle Girit'e getirildiğini belirten Faras, bunun "iyi niyet göstergesi" değil, uluslararası baskının sonucu olduğunu dile getirdi. Faras, "Hareketimiz kişilerle sınırlı değil, değerler ve siyasi hedefler etrafında şekilleniyor. Ne korkuyoruz ne de duracağız" ifadesini kullandı.