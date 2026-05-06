Romanya’daki Avrupa yanlısı hükümet düştü

ROMANYA'DA Başbakan Illie Bolojan liderliğindeki Avrupa yanlısı hükümet, parlamentoda yapılan güvensizlik oylamasıyla düştü. Aşırı sağın güç kazandığı Romanya'da geçtiğimiz yıl yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini Avrupa Birliği (AB) ve NATO yanlısı aday Nicusor Dan'ın kazanmasının ardından kurulan hükümet aleyhindeki güvensizlik önergesi, parlamentodaki oylama ile kabul edildi. Sosyal Demokrat Parti (PSD), aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) ve PeaceÖnce Romanya (PACE) partilerinden milletvekillerinin girişimiyle sunulan teklif, 4'e karşı 281 oyla kabul edildi ve hükümet düştü. Oylamada 3 oy geçersiz sayıldı. İktidar koalisyonuna destek veren partiler, oturumda bulunmalarına rağmen oy kullanmadı. Romanya'nın 464 sandalyeli parlamentosunda güvensizlik oyu için en az 233 oy gerekiyordu. Romanya'da geçtiğimiz yıl aşırı sağcı ve Batı karşıtı partilerin yükselişine karşı oluşturulan koalisyon hükümeti, geçtiğimiz ay en güçlü parti konumundaki PSD'nin koalisyondan çekilmesiyle sarsılmıştı.