İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan’da 15 kişiyi öldürdü

İSRAİL ordusunun, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırıları sürüyor. Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Batı Bekaa bölgesinde yer alan Zelaya'da Belediye Başkanı'nın evini bombaladı. Saldırıda Zelaya Belediye Başkanı Ali Kasım Ahmed ve 3 aile bireyi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. İsrail ordusunun Zelaya beldesini bombaladıktan sonra saldırı uyarısı yapması dikkati çekti. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Saksakiye beldesine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre, 5 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Meyfedun beldesine İsrail ordusunun düzenlediği 4 hava saldırısı ile topçu atışlarında ise 2 kişi yaşamını yitirdi. Diğer saldırılarla birlikte toplam 15 kişi katledildi.