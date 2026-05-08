“Yunanistan, İsrail için Türkiye ile karşı karşıya gelmemeli”

AVRUPA Parlamentosunun (AP) eski Yunan Milletvekili Yorgos Kirços, Yunanistan'ın İsrail nedeniyle Türkiye ile karşı karşıya gelmemesi gerektiğini söyledi.; İsrail'in son derece saldırgan bir politika izlediğini ve bölgede istikrarı bozan bir unsura dönüştüğünü vurgulayan Kirços, her zaman İsrail yanlısı tutumuyla tanınan ABD'de bile kamuoyunun fikrinin değiştiğini ifade etti.

İSRAİL'E DESTEK AZALDI

KİRÇOS, ABD'de son yapılan anketlere göre İsrail'i destekleyenlerin oranının yüzde 37'ye düştüğünü belirterek, Yunanistan'da da kamuoyu görüşünün benzer olduğunu aktardı. Kirços, Yunanistan'daki hükümetin İsrail politikası için ise "(Yunanistan Başbakanı Kiryakos) Miçotakis'in Netanyahu'ya bağımlı olduğu bir ilişki oluştu. Miçotakis Netanyahu için 'Dostum Bibi' diyor" şeklinde konuştu. Kirços Yunanistan'ın, Türkiye ile İsrail arasında kalmaması gerektiğini ifade ederek, "Türkiye ile ikili sorunlar yaşamak ayrı, komşu ülkeler olarak anlaşma ihtiyacımız ayrı, Yunanistan'ı olası bir İsrail-Türkiye karşıtlığına karıştırmak ayrı" değerlendirmesinde bulundu. Fransa ile Yunanistan'ın ortak bir Avrupa Birliği (AB) geçmişi olduğuna anımsatan Kirços, İsrail ile ittifakın Fransa ile ittifaka benzemediğini belirtti.