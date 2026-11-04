ABD ara seçimlerinde ilk sonuçlar geldi: Demokratlar önde, Trump’tan flaş açıklama!

ABD'de gerçekleştirilen ara seçimlerde vatandaşlar oy kullanmak için sandık başına gitti. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında yaşanan Temsilciler Meclisi ve Senato yarışında Demokratlar ezici bir üstünlükle seçimi önde götürüyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların önde götürdüğü Kongre ara seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeye ve Demokratlarla çalışmaya hazır olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, ayrıca kongre ara seçimleriyle bağlantılı olarak "gerekirse" Demokratların yönettiği şehirlere Ulusal Muhafız birliklerini göndereceğini belirtti.
59 MİLYONDAN FAZLA AMERİKALI ERKEN OY KULLANDI
Seçimlere yoğun katılım dikkat çekti. Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı'nın verilerine göre, 59 milyondan fazla Amerikalı seçim gününden önce oyunu kullandı. ABD genelinde seçim merkezlerinde yoğunluk yaşanırken, seçmenlerin kararında ekonomi, hayat pahalılığı, göçmenlik politikaları, İran savaşı ve Trump yönetiminin uygulamaları öne çıktı. İlk sandık çıkış anketleri, ekonomi ve Amerikan demokrasisinin geleceğinin seçmenlerin en önemli gündem maddeleri arasında bulunduğunu ortaya koydu.
TRUMP SEÇİM SONUÇLARINI BEYAZ SARAY'DAN TAKİP EDİYOR
ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim gecesini Beyaz Saray'da geçirdiği bildirildi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada seçim yayınlarını Fox News üzerinden takip ettiğini belirtti. Beyaz Saray programına göre Trump'ın saat 19.00 sıralarında Beyaz Saray'ın Doğu Salonu'nda düzenlenecek seçim gecesi etkinliğine katılması planlandı.
DEMOKRATLAR SEÇİMİ ÖNDE GÖTÜRÜYOR
ABD'de 2026 Kongre ara seçimlerinde, Temsilciler Meclisi için yapılan yarışta Demokratlar 143, Cumhuriyetçiler 86 sandalye kazandı.
Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların kapandığı bazı eyaletlerde Temsilciler Meclisi yarışının kazananları belli oldu.
Buna göre, Temsilciler Meclisinde Demokratlar şu ana kadar 143, Cumhuriyetçiler ise 86 sandalye elde etti.
Bu arada, Demokratların Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ile Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez de yeniden seçildi.
Sonuçları açıklanan yarışlarda Cumhuriyetçilerin elindeki 7 sandalye Demokratlara geçti. Bir partinin çoğunluğu elde edebilmesi için en az 218 sandalyeye ulaşması gerekiyor.
SENATO'DA DEMOKRATLAR 15, CUMHURİYETÇİLER 7 SANDALYE KAZANDI
Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların kapandığı bazı eyaletlerde Senato yarışının kazananları belli oldu.
Texas'ta Demokrat aday James Talarico, Cumhuriyetçi rakibi Ted Cruz'u geride bırakarak, South Carolina'da ise Demokrat aday Annie Andrews, rakibi Darline Graham'ı geçerek Senato koltuklarını Cumhuriyetçilerden aldı.
Ohio'da da Demokrat aday Sherrod Brown, Cumhuriyetçi rakibi Jon Husted'ı mağlup ederek bu eyaletteki Senato koltuğunu geri aldı.
Cumhuriyetçi Partili adaylardan Barry Moore Alabama'da, Kevin Hern Oklahoma'da, Tom Cotton ise Arkansas'ta galip çıktı. Bu partinin adaylarından Wyoming'de Harriet Hageman, West Virginia'da Shelley Moore Capito, Kentucky'de Andy Barr ve Florida'da Ashley Moody Senato'da sandalye kazanan isimlerden oldu.
Colorado'da John Hickenlooper, New Mexico'da Ben R. Lujan ve Oregon'da Jeff Merkley ise Demokrat Partiye sandalye kazandıran adaylardan oldu.
Demokrat Partili adaylardan Jon Ossoff Georgia'da, Mark Warner Virginia'da, Chris Pappas New Hampshire'de ve Juliana Stratton Illinois'de yarışı kazandı.
Massachusetts'te Demokrat Senatör Edward Markey, Rhode Island'da Demokrat Senatör John Reed, New Jersey'de Demokrat Senatör Cory Booker, Cumhuriyetçi rakipleri karşısında zafer kazandı.
North Carolina'da Roy Cooper'ın seçimleri kazanmasıyla Cumhuriyetçilerin elindeki sandalye Demokratlara geçti. Delaware eyaletinde ise Demokrat Senatör Chris Coons yeniden seçildi.
ABD Kongre ara seçimlerinde Demokratlar, resmi olmayan sonuçlara göre Senato'da çoğunluğu elde ederek 51 sandalyeye ulaştı
"DEMOKRATLARLA ÇALIŞMAYA HAZIRIM"
ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların önde götürdüğü Kongre ara seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeye ve Demokratlarla çalışmaya hazır olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Trump, Kongre ara seçimlerine ilişkin New York Times (NYT) gazetesine yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarını değerlendirdi.
Demokratların önde götürdüğü seçimlere ilişkin Trump, "bu sonuçları kesinlikle kabul etmeye hazır olduğunu" ve Demokratlarla işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.
Trump, "Onlarla çalışmayı dört gözle bekliyorum. Muhtemelen beraber çalışmak için bir çözüm buluruz." değerlendirmesinde bulundu.
TRUMP: "GEREKİRSE DEMOKRATLARIN YÖNETTİĞİ ŞEHİRLERE ULUSAL MUHAFIZ BİRLİKLERİNİ GÖNDERECEĞİM"
ABD Başkanı Donald Trump, Kongre ara seçimleriyle bağlantılı olarak "gerekirse" Demokratların yönettiği şehirlere Ulusal Muhafız birliklerini göndereceğini belirtti.
ABD Başkanı, telefonla katıldığı Dan Bongino Show'a, ara seçimlerle ilgili süreci ve muhtemel seçim sonuçlarını değerlendirdi.
Belediye başkanları kendisiyle çalışmak istemese bile bu liberal şehirlere Ulusal Muhafız birliklerini gönderip göndermeyeceğine ilişkin soru üzerine Trump, "Gerekirse bunu yapacağım bir nokta olacak." dedi.
Trump, bu girişimde bulunmak için "Vali veya belediye başkanları tarafından çağrılmanız gerekiyor." diyerek, daha önce Memphis ve New Orleans'ta "vali aradıktan sonra" harekete geçtiğini hatırlattı.
Sunucu bunun üzerine, "sosyalist Demokratları" ve "polisi fonlamayı durdurma rejimini" seçmenin "mavi şehirlerde kan banyosuna geri dönmek" anlamına gelebileceğini öne sürdü.
Trump 2025'te suçla mücadele ve göçmen krizini gerekçe göstererek Memphis ve New Orleans gibi şehirlere birlikleri ile federal ajanları görevlendirmişti.
NEW YORK'TA OY KULLANMA SIRASINDA TEKNİK AKSAKLIKLAR
Seçim günü bazı eyaletlerde teknik sorunlar da yaşandı. New York'un Westchester County bölgesinde oy pusulalarını tarayan cihazlarda arızalar meydana geldi. New York Başsavcısı Letitia James, seçmenlerin oy kullanmaya devam edebileceğini ve kullanılan oyların sayılacağını açıkladı. Florida'da ise şiddetli yağış ve sel nedeniyle bazı oy verme merkezlerinin yerleri değiştirildi.