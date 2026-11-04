ABD ara seçimlerinde ilk sonuçlar geldi: Demokratlar önde, Trump’tan flaş açıklama!

ABD'de gerçekleştirilen ara seçimlerde vatandaşlar oy kullanmak için sandık başına gitti. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında yaşanan Temsilciler Meclisi ve Senato yarışında Demokratlar ezici bir üstünlükle seçimi önde götürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların önde götürdüğü Kongre ara seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeye ve Demokratlarla çalışmaya hazır olduğunu belirtti.



ABD Başkanı Donald Trump, ayrıca kongre ara seçimleriyle bağlantılı olarak "gerekirse" Demokratların yönettiği şehirlere Ulusal Muhafız birliklerini göndereceğini belirtti.

59 MİLYONDAN FAZLA AMERİKALI ERKEN OY KULLANDI



Seçimlere yoğun katılım dikkat çekti. Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı'nın verilerine göre, 59 milyondan fazla Amerikalı seçim gününden önce oyunu kullandı. ABD genelinde seçim merkezlerinde yoğunluk yaşanırken, seçmenlerin kararında ekonomi, hayat pahalılığı, göçmenlik politikaları, İran savaşı ve Trump yönetiminin uygulamaları öne çıktı. İlk sandık çıkış anketleri, ekonomi ve Amerikan demokrasisinin geleceğinin seçmenlerin en önemli gündem maddeleri arasında bulunduğunu ortaya koydu.

TRUMP SEÇİM SONUÇLARINI BEYAZ SARAY'DAN TAKİP EDİYOR



ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim gecesini Beyaz Saray'da geçirdiği bildirildi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada seçim yayınlarını Fox News üzerinden takip ettiğini belirtti. Beyaz Saray programına göre Trump'ın saat 19.00 sıralarında Beyaz Saray'ın Doğu Salonu'nda düzenlenecek seçim gecesi etkinliğine katılması planlandı.

DEMOKRATLAR SEÇİMİ ÖNDE GÖTÜRÜYOR



ABD'de 2026 Kongre ara seçimlerinde, Temsilciler Meclisi için yapılan yarışta Demokratlar 143, Cumhuriyetçiler 86 sandalye kazandı.

Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların kapandığı bazı eyaletlerde Temsilciler Meclisi yarışının kazananları belli oldu.

Buna göre, Temsilciler Meclisinde Demokratlar şu ana kadar 143, Cumhuriyetçiler ise 86 sandalye elde etti.

Bu arada, Demokratların Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ile Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez de yeniden seçildi.

Sonuçları açıklanan yarışlarda Cumhuriyetçilerin elindeki 7 sandalye Demokratlara geçti. Bir partinin çoğunluğu elde edebilmesi için en az 218 sandalyeye ulaşması gerekiyor.