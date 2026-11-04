SON DAKİKA: İzmir'de lisede ağaç dehşeti! Palmiyeyi ateşe verip videoya çektiler

Soruşturma kapsamında, söz konusu olayın eğitim kampüsü içerisinde öğrenim gören 2 çocuk tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olayın aydınlatılması amacıyla, olay yeri inceleme çalışmalarının yapılması, itfaiye raporunun temin edilmesi, kamera kayıtlarının incelenmesi, tanık beyanlarının alınması ve ilgili delillerin toplanmasına yönelik işlemler gerçekleştirilmiştir. Kimlikleri tespit edilen ve gözaltına alınan adli süreçteki 2 çocuk hakkında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gerekli adli işlemler gerçekleştirilmiş olup, ilgililerin Cumhuriyet Başsavcılığımız Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca işlemleri yapılmaktadır."