SON DAKİKA: İzmir'de lisede ağaç dehşeti! Palmiyeyi ateşe verip videoya çektiler

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bir lisenin bahçesindeki palmiye ağacının ateşe verilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine, polis ekipleri çalışma başlattı.
2 ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI
Ekipler, eylemi gerçekleştirdikleri iddiasıyla 2 öğrenciyi gözaltına aldı.
Öte yandan ağacı ateşe verdikleri tespit edilen 2 öğrenci hakkında okul idaresi disiplin soruşturması başlattı.
AİLELER OKULA ÇAĞRILDI
Soruşturma kapsamında öğrencilerin ailelerinin de okula çağrıldığı belirtildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında, İzmir ili Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü içerisinde bulunan bir ağacın ateşe verildiğine ilişkin paylaşılan görüntüler ihbar kabul edilerek olayla ilgili resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında, söz konusu olayın eğitim kampüsü içerisinde öğrenim gören 2 çocuk tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Olayın aydınlatılması amacıyla, olay yeri inceleme çalışmalarının yapılması, itfaiye raporunun temin edilmesi, kamera kayıtlarının incelenmesi, tanık beyanlarının alınması ve ilgili delillerin toplanmasına yönelik işlemler gerçekleştirilmiştir. Kimlikleri tespit edilen ve gözaltına alınan adli süreçteki 2 çocuk hakkında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gerekli adli işlemler gerçekleştirilmiş olup, ilgililerin Cumhuriyet Başsavcılığımız Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca işlemleri yapılmaktadır."