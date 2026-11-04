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Haberler İzmir İzmir'de şoke eden olay! Şiddet ihbarıyla gittiler, evde gördükleri manzara şaşkına çevirdi

İzmir'de şoke eden olay! Şiddet ihbarıyla gittiler, evde gördükleri manzara şaşkına çevirdi

Son dakika İzmir haberleri... Bayraklı'da eşine uyguladığı şiddet nedeniyle polise ihbar edilen S.E.’nin evine baskın yapan ekipler, beklenmedik bir suç ağıyla karşılaştı. Şüphelinin meskeninde gizlenen on binlerce uyuşturucu kapsülü ve ruhsatsız silah, olayın seyrini tamamen değiştirirken, zanlı soluğu karakolda ald

AA

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayraklı ilçesinde aile içi şiddet ihbarına giden ekipler, uyuşturucu ticaretinde kullanılan 54 bin 950 boş kapsül ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi, şüpheliyi gözaltına aldı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emek Mahallesi'nde aile içi şiddet ihbarı aldı.

İhbar üzerine ikamete giden ekipler, eşini darbettiği iddia edilen şüpheli S.E'yi (41) yakaladı.

İkamette arama yapan ekipler, uyuşturucu doldurulmaya hazır 54 bin 950 kapsül ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

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