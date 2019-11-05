Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta Akarçay Nehri üzerine 869 yıl önce Bizans İmparatoru 1. Manuel Kommen tarafından yaptırılan tarihi köprü, 40 gözlü inşa edildi.
Kanuni Sultan Süleyman'ın Bağdat ve İran seferlerinde Mimar Sinan'ın elinden geçen Kırkgöz Köprüsü, uzunluğu artırılarak 64 göze çıkarıldı.
Mimar Sinan'ın elinin değdiği köprü: Kırkgöz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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