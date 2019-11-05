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Haberler > Afyonkarahisar > Mimar Sinan'ın elinin değdiği köprü: Kırkgöz

'ın elinin değdiği köprü: Kırkgöz

Mimar Sinan'ın elinin değdiği köprü: Kırkgöz

05.11.2019, 17:34

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta Akarçay Nehri üzerine 869 yıl önce Bizans İmparatoru 1. Manuel Kommen tarafından yaptırılan tarihi köprü, 40 gözlü inşa edildi.

Kanuni Sultan Süleyman'ın Bağdat ve İran seferlerinde 'ın elinden geçen Kırkgöz Köprüsü, uzunluğu artırılarak 64 göze çıkarıldı.

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