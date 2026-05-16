Başkan Erdoğan: Her şey bu ülkenin evlatları için

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Bir Gençlik Şöleni' programında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Sizlerle birlikte Türkiye'nin 81 ilinde ayrıca yurt dışında yaşayan kardeşlerimize selam ve sevgilerimi yolluyorum. Emeğin merkezi Kocaeli'ye hepiniz hoşgeldiniz sefalar getirdiniz. Gönüllerimizi burada buluşturan Cenab-ı Allah'a hamdolsun.

Rabb'im ömür verdikçe yol arkadaşlığımız devam edecek. Bu can bu bedende olduğu sürece gönül yoldaşlığımız devam edecek. Sizlerle birlikte destanlar yazıyoruz. Sizlerle birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz. Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz.

Hangi görüşten, hayat tarzından, inançtan, bölgeden, kökenden olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir genci bizim için aynı değerdedir, aynı önemdedir.

Terörsüz Türkiye hedefimizde sizlerin huzuru var. Sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz. Bu ülkenin bu milletin evlatları henüz gönüllerinin baharındayken solup gitmesin istiyoruz. Terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya, teknolojiye harcansın istiyoruz.

Terörün tamamen devre dışı kaldığı dönemde kimseye eyvallahı da olmayacak. Birileri size sürekli karamsarlık aşılasın. Biz size sonuna kadar güveniyoruz. Allah'ın izniyle geleceğin bilim insanları sizin içinizden çıkacak. Ülkemizin geleceği olan sizlersiniz. Yeryüzünde iyiliğin barışın huzurun bayrağını dalgalandıracak olan sizlersiniz.

Yıldızı yükselen bir Türkiye var. Bütün bunların arkasında sizin heyecanınız ve alın teriniz var. Millet olarak üzerimize serpilen ölü toprağından kurtulduk. Potansiyelimizin farkındayız."