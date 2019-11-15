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İşçiydi patron oldu, şimdi 9 ülkeye sera kuruyor

İşçiydi patron oldu, şimdi 9 ülkeye sera kuruyor

15.11.2019, 12:38

Serasan Yapı Teknikleri Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yıldırım 1994'te Antalya'da kapı doğrama ve korkuluk yapan bir demir çelik atölyesine işçi olarak başladı.

Sektörde ve yurt dışındaki çeşitli firmaların topraksız tarım ve modern seracılık Ar-Ge eğitimlerine katılan Yıldırım, 2002'de Antalya'da sera kurulumu ve montajı üzerine kendi atölyesini kurdu. Kısa sürede büyüyen firma, teknolojik gelişmelerle 2008'de Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikaya dönüştü.

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