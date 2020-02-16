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Haberler > Afyonkarahisar > Aynı hemzemin geçitte 2’nci kaza

Aynı 2’nci

Aynı hemzemin geçitte 2’nci kaza
Giriş Tarihi: 16.2.2020

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz hafta meydana gelen tren kazasının olduğu hemzemin geçitte trenin bir ekmek kamyonetine çarpması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Sülümenli kabasında meydana geldi. Hemzemin geçitte karşıdan karşıya geçmeye çalışan 26 TE 390 plakalı ekmek yüklü kamyonete Afyonkarahisar'da Konya istikametine giden 36008 sefer sayılı yük treni çarptı. Trenin 500 metre sürüklediği kamyonetin sürücüsü Nazmi Yıldırım (50) hayatını kaybetti.

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