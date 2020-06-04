Vicdansız anne ve anneanne tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sarıp geri dönüşüm alanının yanına bırakan anne ile anneanne tutuklandı. İmaret Mahallesi'ndeki geri dönüşüm noktasında, atık kartonların arasında bebeğin ağlama sesini duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri alüminyum folyoya sarılmış bir bebekle karşılaştı.
ÖNCE SERBEST KALDILAR
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bebeği bırakanların annesi İ.Y. (25) ile anneannesi A.T. olduğunu belirledi. Kısa sürede yakalanarak Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen anne ve anneanne ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
OLAY BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Olayın kamuoyunda infial uyandırmasının ardından anne ile anneanne ekipler tarafından yeniden gözaltına alınarak cezaevine gönderildi. Bebek ise, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı.
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