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'da bir köyde giriş çıkışlar sınırlandırıldı

'ın Dinar ilçesine bağlı Okçular Köyü'ne giriş ve çıkışların, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlandırıldığı bildirildi.

Afyonkarahisar'da bir köyde giriş çıkışlar sınırlandırıldı

12.06.2020, 16:47

Dinar Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi, Okçular Köyü'nde Kovid-19 vaka sayılarının artması dolayısıyla ek tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda Okçular köyüne, giriş ve çıkışların belirli istisnalar dışında geçici olarak sınırlandırılmıştır. Köyde yaşayan vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerden çıkmaması, temel ihtiyaçlar için her aileden 1 kişinin dışarı çıkabileceği kararlaştırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan köydeki kahvehane, kıraathane ve köy odaları ile çalışma amaçlı ve görev icabı sürekli gidiş-geliş yapan kişilerin servisleri hariç toplu taşıma faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

Güvenlik güçlerinin de köy içerisinde sürekli devriye görevinde bulunduğu öğrenildi.

AA

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