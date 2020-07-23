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Haberler Afyonkarahisar Birlikte öldüler

Birlikte öldüler

Birlikte öldüler
Giriş Tarihi: 23.7.2020

Afyonkarahisar'da otomobille TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada Kıbrıs gazisi Şaban Hasmercan (67) ile eşi Şemsi Hasmercan (65) yaşamını yitirdi. Çiftin Belçika'da yaşayan kızları Canan Hasmercan (38) ile 2 torunu ise yaralandı.

BELÇİKA'DAN GELDİLER
Kaza, Emirdağ- Çifteler D675 karayolu üzerinde meydana geldi. Belçika'da yaşayan ve tatil için kızlarıyla birlikte Afyonkarahisar'da yaşayan ailesinin yanına gelen Canan Hasmercan'ın kullandığı 1-XSB-331 Belçika plakalı otomobil ile Remzi Bedek (52) iradesindeki 26 E 1161 plakalı TIR çarpıştı. Kazanın şiddetiyle iki araç yol kenarındaki boş arsaya savruldu. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede otomobilde bulunan Kıbrıs gazisi Şaban Hasmercan ile eşi Şemsi Hasmercan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Canan Hasmercan ile kızları Ayli Sıla Göktürk (15) ve Burçin Göktürk (12) ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedaviye alındı. Kazanın ardından ayakta tedavi edilen TIR sürücüsü ise ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.

KAZIM YÖRÜKCE

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