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Haberler Afyonkarahisar Bayram geldi, Afyon'da ekmek kadayıfına ilgi arttı

Bayram geldi, Afyon'da ekmek kadayıfına ilgi arttı

'nın gelmesiyle bilrikte, 'ın coğrafi işaret tescilli ekmek kadayıfına ilgi arttı. üretimi yapan Hüseyin Şenol, bayram öncesi yoğun bir şekilde tatlı siparişi aldıklarını söyledi.

Bayram geldi, Afyon'da ekmek kadayıfına ilgi arttı

30.07.2020, 11:55 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020,12:05

Afyonkarahisar'ın coğrafi işaret tescilli ekmek kadayıfı, Kurban Bayramı'nda lezzetiyle sofraları tatlandıracak.

Çayırbağ beldesinde ekmek kadayıfı üretimi yapan firmanın sahibi Hüseyin Şenol, Kurban Bayramı öncesi yoğun bir şekilde tatlı siparişi aldıklarını söyledi.

Ekmek kadayıfının Afyonkarahisar'ın yöresel bir tatlı çeşidi olduğunu anlatan Şenol, "Biz, hijyenik şartlarda daha çok ekmek kadayıfının sadesi ile vişnelisini üretiyoruz. Tatlımızı yüzde yüz pancar şekerinden yapıyoruz. Kurban Bayramı öncesi, yoğun bir şekilde sipariş aldık. Bugünden itibaren de isteyene dükkanımızda isteyene de adreslerine teslimatımızı yapıyoruz. Ayrıca, kargo ile de Türkiye'nin çeşitli illerine gönderdik." diye konuştu.

Şenol, manda kaymağı ile ikram edildiğinde eşsiz bir lezzetin ortaya çıktığını belirterek, ekmek kadayıfının bu bayramda da sofraların ve misafirlerin gözdesi olacağını ifade etti.

AA

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