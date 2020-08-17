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Haberler Afyonkarahisar Alkol kaçakçılarının şaşırtan yöntemi

Alkol kaçakçılarının şaşırtan yöntemi

’da alkol kaçakçılarının arızalı süsü verdikleri ve çekici üzerine yükledikleri minibüsle yaptıkları sahte alkol sevkiyatın jandarma ‘dur’ dedi. Operasyonda 945 litre (L) bandroldüz, sahte alkol ele geçirildi.

Alkol kaçakçılarının şaşırtan yöntemi

17.08.2020, 14:59

Edinilen bilgilere göre, operasyon İhsaniye ilçesi Hacıbeyli Köyünde yapıldı. Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde denetim yapan jandarma ekipleri üzerine yüklediği minibüsle giden bir çekiciyi durdurdu. Araçtaki şahısların hareketlerinden şüphelenen ekipler çekicinin üstüne çıkarak minibüsü kontrol etmek istedi. Minibüsün yan kapısını açan ekipler içeride onlarca karton koli olduğunu gördü.

Kolileri açan ekipler içinde alkol şişeleri olduğunu gördü. Şişelerin bandrolsüz olduğunu farkına varan ekipler araçtaki 2 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda ele geçirilen 385 L rakı, 370 L viski ve 190 L votka olmak üzere toplam 945 L'yi bulan bin 483 şişeye el konuldu.

Şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

İHA

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