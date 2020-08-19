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Afyon'da tefeci operasyonu

Afyon'da yapılan tefeci operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, senetler ve araç satış sözleşmeleri ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Afyon'da tefeci operasyonu

19.08.2020, 15:01 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020,15:27

Afyonkarahisar'da polis tarafından tefecilere yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, operasyonda ruhsatsız tabancalar, senetler ve araç satış sözleşmeleri ele geçirildi.

Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapıldı. Aldığı bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri tefecilik yaptıkları iddia edilen 2 şahsın ev ve iş yerlerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda 2 Adet ruhsatsız tabanca, 937 adet tabanca mermisi, 2 adet senet ve araç satış sözleşmeleri ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şahsın işlemleri devam ediyor.

IHA

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