Afyon'da denetimler artırıldı, cezalar peş peşe geldi

Afyonkarahisar'da Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında polis tarafından şehir içi toplu taşıma araçlarına yönelik maske ve yolcu sayısı denetimi yapıldı. Çok sayıda dolmuş ve halk otobüsünün denetlendiği uygulamada 5 dolmuş şoförüne ayakta yolcu aldıkları için cezai işlem uygulandı.



İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında Afyonkarahisar'ın 5 noktasında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş ve halk otobüsleri denetlendi. Denetlemelerde durdurulan dolmuşlarda ayakta yolcu olup olmadığı, yolcuların maske takıp takmadıkları ve dezenfekte olup olmadığı kontrol edildi. Çok sayıda aracın denetlendiği uygulamada dolmuşçu esnafı ve halk otobüsleri şoförlerinin kurallara genel anlamda uydukları gözlenirken, ayakta yolcu alma kuralını ihlal eden 5 dolmuş şoförüne ise 108'er TL para cezası kesildi.



Uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren şoför ve yolcular Korona virüsle mücadele kapsamında yerinde bir uygulama olduğunu kaydettiler. Denetimlerin akşam saatlerine kadar devam edeceği kaydedildi.

İHA

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