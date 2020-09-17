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Haberler Afyonkarahisar Bitkin ve bakımsız halde bulunmuştu! İşte o sokak köpeğinin son hali

Bitkin ve bakımsız halde bulunmuştu! İşte o sokak köpeğinin son hali

Afyon'da bakımsız ve bitkin halde bulunan tedavi edildi. Vatandaşların sahip çıktığı sokak köpeğinin ilk günü ile tedaviden sonrası durumu görenleri şaşırttı.

Bitkin ve bakımsız halde bulunmuştu! İşte o sokak köpeğinin son hali

17.09.2020, 13:06 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020,13:16

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bitkin halde bulunan ve hayırsever vatandaşların sahip çıktığı sokak köpeğinin ilk günü ile tedaviden sonrası durumu görenleri şaşırttı.


Şuhut ilçe merkezinde bakımsız ve bitkin bir şekilde bulunan sokak hayvanına ilçedeki esnaf sahip çıktı. Eczacı Barbaros Kılınçkaya, bakımsız ve bitkin bir halde gördüğü sokak hayvanını bu durumdan kurtarmak için acil bir şekilde veteriner hekimler Oğuzhan Yılmaz ile Tahsin Dalkılıç'tan yardım talep etti. Köpeği veteriner hekimliğine götüren Yılmaz ve Dalkılıç 2.5 aylık bir sürede tedavisini yaparak kısa sürede iyileştirdi. Sokak hayvanının ilk günkü ve şimdiki hali ise görenleri adeta şaşkınlığa uğratırken, duyarlılık gösteren esnaf büyük takdir topladı.

İHA

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