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O ilçede koronavirüs tedbirleri! 15 bina karantinaya alındı

Türkiye'de artan vaka sayıları ile birlikte önlemler alınmaya devam ediliyor. Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 binanın karantinaya alındığı bildirildi.

18.09.2020, 15:30