  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Afyonkarahisar Afyon'da feci kaza! Otomobil uçurumdan yuvarlandı

Afyon'da feci ! Otomobil uçurumdan yuvarlandı

’ın Şuhut ilçesinde, önündeki kamyonu sollamak isterken, kontrolden çıkan otomobil uçurumdan yuvarlandı. Kazada (49) yaşamını yitirirken, aynı araçtaki 3 kişi ise ile hastaneye kaldırıldı.

Afyon'da feci kaza! Otomobil uçurumdan yuvarlandı

28.09.2020, 08:39

Kaza, akşam saatlerinde Şuhut'a bağlı Karaadilli beldesi yakınlarındaki Çobankaya rampası mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Çoban (40) yönetimindeki 35 GT 812 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Y.Ö.'nün (43) kullandığı 03 AAY 622 plakalı kamyonu geçmek isterken, direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Otomobilde bulunan Ummahan Aytekin'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücü Mustafa Çoban ile araçta bulunan Tülin Aytekin (49) ve İbrahim Gezer (38) ağır yaralandı. Yaralılar için bölgeye ambulans helikopter sevk edildi. Karayoluna inen helikopter ve kara ambulanslarıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedaviye alındı.

Kaza yerinden uzaklaşan kamyon sürücüsü Y.Ö. ise bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Afyon'da feci kaza! Otomobil uçurumdan yuvarlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA