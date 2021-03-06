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Haberler Afyonkarahisar Termal devre mülk operasyonunda: 13 tutuklama

Termal devre mülk operasyonunda: 13 tutuklama

’da termal devremülk satışı üzerinden 7 binin üstünde kişiyi yaklaşık 150 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 13’ü tutuklandı, 11’i adili kontrol şartı ile serbest kaldı. Bir şüpheli şahıs ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Termal devre mülk operasyonunda: 13 tutuklama

06.03.2021, 10:45

Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, termal devre mülk tesisleri ile ünlü beldede iddiaya göre 4 termal tesis sahibi çağrı merkezi kurarak tesislerde devre mülkleri olan kişilere telefonla ulaşmaya başladı. Mağdurlara devre mülklerinin tapularının çıkarılması, Arap ve Avrupalı turistlere kiraya verilmek üzere teminat miktarları alıp kar payı vereceklerini söyleyip, mailorder sistemi üzerinden satış yaptıkları kişilerin aynı bilgilerini kullanarak mevcut tutarlardan daha yüksek miktarlarda paralar çekerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edildi. Şahısların bu yöntemlerle 7 binin üstünde kişinin yaklaşık 150 milyon lirasını dolandırdıkları öne sürüldü.

İLK OPERASYON SONRASI 19 KİŞİ TUTUKLANDI
Gelen şikayetler üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz Ocak ayında Afyonkarahisar merkezli İzmir'de yapılan operasyonda önceden belirlenen çok sayıda adrese baskın düzenleyerek 33 kişiyi gözaltına aldı. Bu şahıslardan hakim karşısına çıkarılan 33 kişiden 19'u tutuklanırken, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun ikinci dalgası ise hafta başında yapıldı. İkinci operasyonda yine örgüt üyesi oldukları iddia edilen 13'ü kadın 25 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 25 şüphelinin 13'ü tutuklandı, 11'i adili kontrol şartı ile serbest kalırken, biri de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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