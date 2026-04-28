İzmir elektrik davasında kritik duruşma! İZSU Genel Müdürü ve 5 sanık hakim karşısına çıkacak

Tarafların itirazları üzerine dosya istinafa taşındı. Dosyayı görüşen İzmir Bölge İdare Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararlarını kaldırdı. Ceza Dairesi; sanıklar Cengiz Topel Demircan, Ahmet Demircan, Cenan Demircan, Volkan Şirin, Mustafa Atakan, Necati Ergin, Ali Arcan, Mehmet Fatih Tosun, Mert Ceylan, Koray Arif Fırat, Ekrem Yıldırım ve Sefa Pişkinleblebici'yi için yeniden yargılamaya karar verdi. Ayrıca, Mehmet Zeki Aytulun, Arif Kapuş, Doğan Kılıç'ın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumları sebebiyle tahliye taleplerinin reddine karar verildi.

22 MAYIS'TA TEKRAR YARGILANACAKLAR

Ceza Dairesi; sanıklardan Gediz Operasyon Takım Yöneticisi Abdülkadir Satık, Gediz Teknik Şefi Ahmet Orhan Kaygısız, Gediz Arıza Onarım Müdürü Ali Külak, Gediz Operasyon Yöneticisi, Alper Doğan, Gediz Elektrik Teknisyeni Erman Çarık, Gediz Arıza Onarım Personeli Fırat Akbay, Gediz'de denetim görevlisi Hamza Bayram, Gediz Arıza Onarım Yöneticisi Mehmet Fatih Tosun, Gediz arıza mühendisi Mert Ceylan, Gediz arıza onarım ustası Mesut Türkan ve Gediz yapı işleri uzman yardımcısı Mürsel Arıcı'nın tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önüne alıp tahliyelerine hükmetti. Sanıklardan Yavuz Üner'in adli kontrol şartı kaldırıldı. Ceza Dairesi ayrıca dosyanın, konusunda uzman İTÜ/ODTÜ öğretim üyelerinden oluşacak 5 kişilik bilirkişi heyetine tevdii edilmesine, olayın meydana gelmesinde sanıkların, hayatını kaybedenlerin ve üçüncü kişilerin kusur durumları tespiti konusunda da rapor düzenlenmesine hükmetti. Haklarında yeniden yargılama kararı verilen sanıklar, 22 Mayıs'ta İzmir Bölge İdare Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'nde, yeniden hakim karşısına çıkacak.

DURUŞMA TEMMUZ AYINDA

Davayla ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1'inci İdari Dava Dairesi, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU eski Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, eski İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanı Barış Koç, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Eski İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Güney Bölge Müdürü Ömer Karabilgin ve İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Güney Bölge Müdürlüğü Mühendisi Ezgi Nazaroğlu'nun yeniden yargılanmasına hükmetti. 6 tutuksuz sanığın, 'bilinçli taksirle öldürme' suçundan 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Temmuz'da hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

Özge Ceren Deniz'in ailesinin avukatı Ayşe Sarıçiçek, "Yargılanmalarına başlanacak olan bu 6 sanık hakkında da şikayetimizin devam etiğini ve suçluların gereken cezaları alarak adaletin gerçekleşeceğine inandığımızı bildirmek isteriz" dedi.