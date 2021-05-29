Ev görünümlü kumarhaneye polis baskını: 12 gözaltı

Olay, kent merkezi Fakıpaşa Mahallesi Eski Sebze Pazarı Caddesi üzerindeki binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, adreste kumar oynandığını tespit eden İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri eve baskın düzenledi.

Ekipler baskında 2 oda içerisinde toplamda 12 şahsın iskambil kağıtlarıyla ve okey takımlarıyla oyun oynadıklarını tespit etti. Evde arama yapan ekipler iki adet açılmamış 52'lik iskambil kağıdı, 106'lık 29 adet iskambil kağıdı,4 adet okey ıstakası, 213 adet okey taşı ve 3 adet zar, 4 adet skorların yazılı olduğu yazboz defteri ve 56 adet skorların yazılı olduğu yazboz kağıdı ele geçirdi.

Baskında kumar oynanmasına yer temin ettiği öne sürülen K.G. (57) ile A.O.Y. (69) birlikte 10 kişi gözaltına alındı. Şahıslara korona virüs tedbirlerini ihlalden toplamda 37 bin 800 TL idari para cezası kesildi. Şahısların işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, gerçekleştirilen kumar baskını ise polis kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.