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Haberler Afyonkarahisar Afyon Kocatepe Üniversitesi personel alımı yapacak!

personel alımı yapacak!

, 'de yayımladığı ilana göre, 4 sürekli işçi alacak.

Afyon Kocatepe Üniversitesi personel alımı yapacak!

08.06.2021, 10:02

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır.

Şartlara durumu uyan adayların, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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