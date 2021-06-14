Emniyetten aynı mahallede iki eve fuhuş baskını

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlü Ahlak Büro Amirliği tarafından Erenler Mahallesi 2753 sokakta bulunan iki ayrı adreste fuhuş yapıldığı tespit edilerek daireleri izlemeye aldı.

Polis tarafından dairelerden çıkan dört şahıstan gerekli bilgiler edinilerek, adreslere baskın düzenlendi. Fuhuş yaptığı tespit edilen Esra D. ile Şerife Ö. Yakalandı. Şahısların alınan ifadeleri ardından serbest bırakıldığı bildirilirken, ikametlerin kapatılması için Fuhuşla Mücadele Komisyonu ile gerekli yazışmaların yapılacağı belirtildi.