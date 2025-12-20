Aslanoğlu gerçek mağdurları yok saydı! İşte usulsüzlükler zinciri...

"KİMSE SESİMİZİ DUYMUYOR" Yapılan açıklamada, bugün hala sanık bürokratların ve soyut kavramların mağduriyeti tartışılırken gerçek mağdurların bilinçli bir şekilde yok sayıldığı belirtildi. Bu mağduriyetin yeni olmadığını, daha önce 11 ayrı eylem yapıp kapı kapı dolaşmalarına rağmen ne bir milletvekilinin ne de bir bürokratın seslerini duymadığını ifade ettiler. Şenol Aslanoğlu'nun, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı hedef alarak sarf ettiği "İnşaatları durdurmasalardı devam edecekti" sözlerine de belgelerle yanıt veren yönetim, görevi devraldıklarında karşılaştıkları tabloyu vahametle paylaştı.





USULSÜZLÜKLER ZİNCİRİ

Müteahhit firmaya yüklü miktarda avans ödenmesine rağmen sahada fiili bir çalışmanın bulunmadığını, üyeler borçlarını eksiksiz ödemesine rağmen kooperatif kasasının tamamen boşaltıldığını ve birikmiş ciddi vergi borçlarının ortaya çıktığını aktardılar. Yaşanan sürecin sadece bir inşaat durması değil, aynı zamanda bir "güven suikastı" olduğunu belirten yönetim; üyelerin CHP, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON'a olan güveninin el birliğiyle yok edildiğini vurguladı. Sorunun sonradan oluşan bir kriz değil, kuruluş aşamasından itibaren süregelen bir usulsüzlükler zinciri olduğunu iddia eden yönetim, Kasım 2024 itibarıyla tüm sorumlular hakkında yasal başvuruların yapıldığını duyurdu. Açıklamanın sonunda kurumlara çağrıda bulunularak, siyasi polemiklerin bırakılması, hataların kabul edilmesi ve üyelerin zararlarının derhal tazmin edilmesi istendi.