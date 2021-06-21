Yaralı halde bulunan kızıl geyik kurtarıldı

AFYON'UN Sandıklı ilçesinde jandarma ekipleri, devriye sırasında Örenkaya köyü Oktur mevkiinde yaralı halde bir kızıl geyik yavrusu buldu. İlk olarak geyik yavrusunu battaniye ile saran ekipler daha sonra yavruyu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilmek üzere Hüdai Hüdai Jandarma Karakol birimi bahçesinde bekletti. Yaralı geyik yavrusu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürülmek üzere Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

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