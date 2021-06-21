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Haberler Afyonkarahisar Yaralı halde bulunan kızıl geyik kurtarıldı

Yaralı halde bulunan kızıl geyik kurtarıldı

Yaralı halde bulunan kızıl geyik kurtarıldı

21.6.2021

AFYON'UN Sandıklı ilçesinde jandarma ekipleri, devriye sırasında Örenkaya köyü Oktur mevkiinde yaralı halde bir kızıl geyik yavrusu buldu. İlk olarak geyik yavrusunu battaniye ile saran ekipler daha sonra yavruyu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilmek üzere Hüdai Hüdai Jandarma Karakol birimi bahçesinde bekletti. Yaralı geyik yavrusu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürülmek üzere Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

KAZIM YÖRÜKCE

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