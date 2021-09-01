Türkiye MotoFest etkinliği Afyonkarahisar’da başladı

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, MXGP etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen MotoFest'in Afyonkarahisar'da kapılarını açtığını söyledi.

Akülke, "Etkinlik, gerçekten Avrupa'nın en büyük spor ve festival etkinliği olacak. 100 binin üzerinde misafir bekliyoruz. Gelecek misafirlerimizi farklı etkinlikler, sportif etkinlikler bekliyor." diye konuştu.

Festival kapsamında kentin, 4-5 Eylül'de Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9. ayağına (MXGP of Turkey), 7-8 Eylül'de ise 10. ayağına (MXGP of Afyon) Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde ev sahipliği yapacağını vurgulayan Akülke, şunları kaydetti:

"Sekiz gün gerçekten adrenalin dolu, heyecan dolu günler yaşayacağız. Katılım şu ana kadar beklediğimizin üzerinde. 100 bini hedeflemiştik ama toplamda 150 bini geçeceğimize inanıyorum. Gerçekten inanılmaz bir organizasyon hazırlandı. Herkesi Afyonkarahisar'a bekliyorum."

Festival etkinlikleri kapsamında birinci gün Necati ve Saykolar, Mustafa Ceceli, ikinci gün Ufuk Beydemir ve Cem Adrian, üçüncü gün Haluk Levent, dördüncü gün Merve Özbey ve Kıraç, beşinci gün İrem Derici ve Cenk Eren, altıncı gün Doğukan Alsay ve Ogün Şanlısoy, yedinci gün Mithat Körler ve orkestrası ile Retrobüs ve son gün Ceren Gündoğdu ve Zakkum konser verecek.