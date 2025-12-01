Marmaris’in 9 canlı mısırcısı: Ölümle defalarca burun buruna geldi





İŞ KAZALARI, TRAFİK KAZALARI YETMEDİ KURŞUNLAR DA İSABET ETTİ

Birçok trafik kazası ve iş kazası geçirmesinin ardından Mehmet Övet, bu kez 2008'de öğle yemeği siparişi verdiği köftecinin tartıştığı ustası tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Vücuduna 15 domdom kurşunu isabet eden Övet'in duran hayati fonksiyonları bir kere daha çalıştırıldı, 60 gün özel bir hastanenin yoğun bakımında kaldı. Geçirdiği ameliyatlarda vücudundan 10 kurşun çıkarıldı ama kasıklarında kalan 5 domdom kurşunuyla ömür boyu birlikte yaşamak zorunda kaldığını ifade etti.



DEFALARCA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Hayatı boyunca sürekli başına gelen talihsizlikler nedeniyle ölümden dönen Mehmet Övet, 2014 yılında işinden evine dönerken motosikletine Yeni Datça Yolu Mola Kent mevkinde 110 kilometre hızla giden lüks bir yolcu transfer minibüsü arkadan çarptı. Akciğerlerinde hasar, vücudunun değişik yerlerinde kırıklar, beyninde ödem oluşan, bağırsağı ameliyatla alınan, yine hayati fonksiyonlarını yitiren talihsiz elektronikçiyi sağlık görevlileri bir kez daha yaşama geri çevirdi. Yatırıldığı yoğun bakım ünitesinde 78. gün sonra 7'nci kez hayata gözlerini açan Övet, bu kazanın ardından "yüzde 79 engelli" raporu alarak malulen emekli oldu.