Çocuklarıyla dilenirken yakalandılar

Dinar ilçesinde vatandaşlardan gelen şikayet üzerine zabıta ekipleri tarafından dilenci operasyonu düzenlendi. Operasyonda ilçenin işlek cadde ve sokaklarında kucaklarına aldıkları çocuklar ile vatandaşların duygularını sömürerek haksız kazanç elde eden 2 kadın zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Zabıta karakola götürülen kadınların yapılan üst aramasında paraya rastlanmazken, kadınlara kabahatler kanunu uyarınca kişi başı 204 TL para cezası kesildi.