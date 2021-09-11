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Haberler Afyonkarahisar Önce kızını attı sonra kendi atladı

Önce kızını attı sonra kendi atladı

Afyonkarahisare'daki bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanlar nedeniyle korkuya kapılan Sultan Gümüş, kendisi için mahallelinin birlikte açtığı battaniyenin üzerine 4’üncü kattan önce 2 yaşındaki kızını attı, sonra kendisi atladı

Önce kızını attı sonra kendi atladı

11.9.2021

Afyonkarahisar'da 5 katlı bir apartmanda çıkan yangın, anneyle kızının 4'üncü kattan ölümü göze alarak atlamalarına neden oldu. Olay, Dörtyol Mahallesi'ndeki TOKİ konutları Gazetecileri Sitesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın bodrum katındaki kiler bölümünde bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. Yangın sonrası dumanlar kısa sürede binayı sarınca apartman sakinleri büyük panik yaşadı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Apartmanın bir anda dumanla kaplandığını gören ve 4'üncü katta oturan Sultan Gümüş, kızı Asel Sultan'ı çevredekiler tarafından aşağıda açılan battaniyenin üzerine attı. Kızının ardından aşağı atlayan Sultan Gümüş, açılan iki battaniyenin arasına düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan anne Gümüş'ün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, apartmandaki dumandan 3 kişinin daha yaralandığı belirlendi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KAZIM YÖRÜKÇE

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