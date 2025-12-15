Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı başvuruları başladı! İşte alım yapılacak branşlar...

Başvuru Şekli ve Süresi:

a) Adaylar başvurularını 15/12/2025 - 26/12 /2025 tarihleri arasında son gün saat 23:59'a kadar

Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı ( https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim ) üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.

Belirtilen süre içinde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b) Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip adaylar sadece mezun oldukları 1 bölüm üzerinden uygun olan sözleşmeli pozisyona müracaatta bulunabileceklerdir. Adaylar en fazla 18 tercihte bulunabilecektir.

c) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup; atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

ç) Başvuruda bulunacak adayların ilanın sonunda bulunan Özel Nitelik Tablosunu incelemeleri önem arz etmektedir.