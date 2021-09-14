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Haberler Afyonkarahisar Afyon'da 15 dakika süren yağış sokakları göle çevirdi

Afyon'da 15 dakika süren yağış sokakları göle çevirdi

Afyonkarahisar’da yaklaşık 15 dakika süren sağanak yağış sonrası birçok cadde ve sokak adeta göle döndü. Trafiğin sık sık durma noktasına geldiği bölgede yağışın durması ve suların çekilmesi ile hayat normale döndü.

Afyon’da 15 dakika süren yağış sokakları göle çevirdi
İHA

14.09.2021, 17:51

Kentte öğleden sonra etkili yağış olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Yaklaşık 15 dakika süren sağanak yağış sonrası Afyonkarahisar'ın en işlek noktalarından biri olan Yeşilyol Caddesi başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta bilindik yağış manzaraları yaşandı.

Yağış sonrası tıkanan rögarlardan dolayı yollarda su birikintileri oluşurken yaya ve araçlar trafikte ilerlemekte zaman aman güçlük çekti. Trafiğin sık sık durma noktasına geldiği bölgede yağışın durması ve suların çekilmesi ile hayat normale döndü.

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