Firari medya imamı uygulamada yakalandı

FETULLAHÇI Terör Örgütü soruşturması kapsamında, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve örgütün sözde "medya imamı" olduğu belirlenen hükümlü, Afyonkarahisar'da yakalandı. Polis, kapatılan Zaman Gazetesi'nin bölge sorumlusu olan İ.E'nin içinde bulunduğu aracı, Karahisar tüneli çıkışında yapılan yol uygulamasında durdurdu. Örgütün sözde "medya imamı" olduğu belirlenen İ.E, gözaltına alındı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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