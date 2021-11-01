Şuhut’ta kapalı alanlarda sigara denetimi

Şuhut İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde sigara ve nargile yasağına dair uygulama gerçekleştirildi. Vatandaşların sağlığı ve güvenliği için yapılan kontroller, özellikle öğle saatlerinde insanların yoğun olduğu mekanlarda yoğunlaştı.

Denetimlerin yapıldığı mekanlarda bulunan iş yeri sahipleri ve vatandaşlar sigaranın sağlığa zararlı olduğunu anlatan konularla ilgili bilgilendirildi.