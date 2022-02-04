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Afyonkarahisar'da feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole devrildi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen kazada yolcu otobüsü Yarımca köyü yakınlarında şarampole devrildi. Korkunç kazada 8 kişi yaralandı.

AA

04.02.2022, 09:40

Afyonkarahisar’da feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole devrildi

Aydın - Ankara seferini yapan Ömer Karsanba idaresindeki 06 AS 263 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar - Ankara kara yolundaki Yarımca köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada otobüsteki 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Otobüsteki diğer yolcular, başka bir araçla yollarına devam etti.

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