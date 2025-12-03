İzmir'de yasak aşk cinayetinde yeni gelişme! Tetikçi konuştu: Vurup, vurmadığımı hatırlamıyorum

Akgül, ifadesinde, eşi Mehmet Akgül'ün kendisiyle ilgilenmediğini, Rojhat Kızılban ile bu süreçte gönül ilişkisinin başladığını, cinayeti Kızılban'ın 500 bin TL karşılığında tetikçi olarak tuttuğu Gültekin Uslu'ya işlettiğini de söyledi. Uslu'ya anlaşılan paranın ödenmediği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Rojhat Kızılban ve Gültekin Uslu tutuklandı, Anıl Akgül ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın yeni değerlendirmeleri sonucu Akgül, bir sonraki gün tekrar gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

'10 MİLYON LİRA TEKLİF ETTİLER'

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Anıl Akgül hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Gültekin Uslu ve Rojhat Kızılban hakkında ise 'Kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis ile 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan ise 3'er yıla kadar hapis talep etti.

Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıkların yanı sıra taraf avukatları katıldı. Müşteki avukatının cezaevindeyken savcıya olayın seyrini değiştireceğini belirten bir mektup yazıp yazmadığını sorusunu yanıtlayan tutuklu sanık Gültekin Uslu, "Maktulün abisi, O.A. aracılığıyla cezaevinde bana ulaştı. 'Cinayeti işlediğini kabul et, olayı da sanıkların üzerine at sana 10 milyon lira verelim ve cezaevinde sana bakalım' dediler. Olay yerinde maktul ile tesadüfen karşılaştım. Hala vurup vurmadığımı hatırlamıyorum" dedi. Mütalaasını sunan iddia makamı sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi.