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Afyonkarahisar’da feci kaza! Kamyonet paramparça oldu

Afyonkarahisar-İzmir karayolunda kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu akaryakıt istasyonunun tabelasına çarparak kaza yaptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

AA

23.02.2022, 12:59 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022, 12:59

Afyonkarahisar’da feci kaza! Kamyonet paramparça oldu

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki akaryakıt istasyonunun fiyat tabelası ile totemine çarpan pirinç yüklü kamyonetteki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Özkan Kapucu (38) idaresindeki 37 ABR 884 plakalı pirinç yüklü kamyonet, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Güney beldesindeki bir akaryakıt istasyonunun önce reklam tabelasına, ardından da toteme çarptı.

Kamyonette bulunan Tahir Aydın (38), kaza yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Kapucu ağır yaralandı.

Yaralı sürücü Kapucu, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Tahir Aydın'ın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Kapanan yol, Karayolları ekiplerinin saçılan pirinçleri temizlemesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.